Зеленский обратился с призывом к западным политикам

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что необходимо вернуть спадающий интерес к боевым действиям на территории его страны. Для этого он предложил политикам и СМИ действовать сообща. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление Зеленского, опубликованное в его Telegram-канале.

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Глава украинского государства считает, что интерес к происходящему на Украине постепенно спадает, так как «люди в Европе и мире не хотят думать про войну».

«Очень важно, чтобы не падал интерес – извините, что я пользуюсь таким словом – к войне. Это можем сделать только мы – лидеры государств, средства массовой информации», — заявил он.

Зеленский также отметил, что страны Азии и Африки не должны колебаться между Россией и Украиной, им однозначно следует выбрать Киев.

Издание напоминает, что накануне президент Индонезии Джоко Видодо нанес визит в Москву. Днем ранее он посетил Киев. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Видодо заявил, что выразил готовность наладить общение Путина с Зеленским.