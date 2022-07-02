Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle возобновляет вещание на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

"С пятницы, 1 июля, немецкая медиакомпания Deutsche Welle начинает вещание на средних волнах, которое можно принимать в России и Белоруссии. Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле - это радиоверсии телепередач "DW Новости" и "В самую точку".", — говорится в публикации.

28 марта Министерство юстиций Российский Федерации внесло немецкое издание Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что решение о внесении DW в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, было принято на основе "документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти". До этого МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ. Также во внешнеполитическом ведомстве указали, что РФ инициирует процедуру рассмотрения компетентными органами вопроса о признании DW иностранным СМИ-иноагентом.