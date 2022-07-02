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2 часа назад

Deutsche Welle возобновляет вещание на русском языке

Газета.Ru

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle возобновляет вещание на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Deutsche Welle возобновляет вещание на русском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С пятницы, 1 июля, немецкая медиакомпания Deutsche Welle начинает вещание на средних волнах, которое можно принимать в России и Белоруссии. Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле - это радиоверсии телепередач "DW Новости" и "В самую точку".", — говорится в публикации.

28 марта Министерство юстиций Российский Федерации внесло немецкое издание Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что решение о внесении DW в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, было принято на основе "документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти". До этого МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ. Также во внешнеполитическом ведомстве указали, что РФ инициирует процедуру рассмотрения компетентными органами вопроса о признании DW иностранным СМИ-иноагентом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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