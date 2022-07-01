В офисе Зеленского перечислили условия для снятия санкций с России

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал «надлежащие гарантии» и полную компенсацию ущерба Украине в качестве условий для снятия санкций в отношении России. Его заявление размещено на сайте президента Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Политик полагает, что блок о санкционной политике должен входить в международные гарантии безопасности для Украины, став эффективным инструментов для предотвращения новых конфликтов. Действующие ограничительные меры в отношении в России, по его словам, должны сохраняться, пока не будут выполнены несколько условий.

Первым он назвал «надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины» с российской стороны, вторым — «полную компенсацию ущерба, причиненного государству и гражданам».

Кроме того, по его мнению, в гарантии должны входить положения о дальнейшем предоставлении Украине вооружений и боевой техники «без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий», а также выстраивание системы соглашений, «которые будут предусматривать подробные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины», и ежегодную финансовую поддержку для развития оборонного сектора страны и постоянный механизм оценки угроз безопасности.

«Украина имеет крайне негативный опыт заверений в безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. «Будапешта-2» не будет», — подчеркнул Ермак.