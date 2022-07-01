Байден признал бессилие конгресса в вопросе права на аборты

Президент США Джо Байден признал, что конгресс бессилен перед процедурой проведения закона о праве на аборты.

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По его словам, принятие законопроекта могут сорвать республиканцы через филибастер — тактику затягивания дебатов длинными выступлениями.

«Как я сказал вчера, филибастер не должен стоять на пути. Но сейчас у нас нет голосов в сенате, чтобы изменить филибастер», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он добавил, что при нынешнем положении дел понадобятся голоса ещё двоих законодателей.

Байден подчеркнул, что на промежуточных выборах в ноябре американцам не стоит голосовать за республиканцев.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.