Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

Власти Украины попросили Турцию задержать, направляющееся к ней судно «Жибек жолы» под флагом России, на котором якобы находится зерно из Бердянска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.

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Источник агентства заявил, что на судне находится около 4500 тонн зерна из Бердянска. При этом в письме офиса генпрокурора Украины в минюст Турции от 30 июня утверждается, что на борту 7000 тонн груза. Там же отмечалось, что судно направляется в Карасу.

«Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой "провести инспекцию этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о происхождении груза», — говорится в материале.

Также в Киеве выразили готовность провести совместное расследование с Анкарой по этому вопросу.