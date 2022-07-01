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27 минут назад

Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

Власти Украины попросили Турцию задержать, направляющееся к ней судно «Жибек жолы» под флагом России, на котором якобы находится зерно из Бердянска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.

Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник агентства заявил, что на судне находится около 4500 тонн зерна из Бердянска. При этом в письме офиса генпрокурора Украины в минюст Турции от 30 июня утверждается, что на борту 7000 тонн груза. Там же отмечалось, что судно направляется в Карасу.

«Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой "провести инспекцию этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о происхождении груза», — говорится в материале.

Также в Киеве выразили готовность провести совместное расследование с Анкарой по этому вопросу.

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Ранее казахстанская компания KTZ Express сообщала, что ТОО KTZ Express Shipping, владеющая судном «Жибек жолы» еще в октябре 2021 года заключила договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией Green-Line, не попавшей под санкции, сроком до 30 ноября 2022 года. После этого организация также заключила контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.

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