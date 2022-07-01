В Европе изменилось отношение к украинским беженцам

Аналитик Александр Гришин рассказал в статье для издания «Комсомольская правда», что в Европе существенно ухудшилось отношение к беженцам из Украины.
Александр Гришин отметил, что в первые месяцы после начала спецоперации, украинцев тепло принимали в европейских странах, им предоставляли различные льготы, пособия, номера в отелях. Но в дальнейшем, из-за некорректного поведения беженцев и по многим другим причинам, отношение к ним ухудшилось.
В частности, уточнил автор, в Болгарии мигрантов переселили из гостиниц в бытовки в «оцепленных лагерях», в Голландии и Бельгии «сдали в приюты», в Германии украинцам планируют выставить счета за ремонт пострадавшего в результате их действий жилья.
По мнению Гришина, польские власти поступили по отношению к украинцам «радикальнее всех». Они прекратили выплаты пособий, заявив при этом, что «четыре месяца полной [социальной] защиты» вполне достаточно для того, чтобы беженцы пришли в себя, нашли работу и квартиры.
Журналист напомнил, что фермерам Польши очень нужны рабочие руки. Они потеряли существенную часть урожая клубники, «на кону судьба урожая польских яблок». Соответственно, Варшаве необходимо спасать свою экономику, она более не может платить пособия тем, кто мог бы получать зарплату за работу на плантациях.