Аналитик Александр Гришин рассказал в статье для издания «Комсомольская правда», что в Европе существенно ухудшилось отношение к беженцам из Украины.

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Александр Гришин отметил, что в первые месяцы после начала спецоперации, украинцев тепло принимали в европейских странах, им предоставляли различные льготы, пособия, номера в отелях. Но в дальнейшем, из-за некорректного поведения беженцев и по многим другим причинам, отношение к ним ухудшилось.

В частности, уточнил автор, в Болгарии мигрантов переселили из гостиниц в бытовки в «оцепленных лагерях», в Голландии и Бельгии «сдали в приюты», в Германии украинцам планируют выставить счета за ремонт пострадавшего в результате их действий жилья.

По мнению Гришина, польские власти поступили по отношению к украинцам «радикальнее всех». Они прекратили выплаты пособий, заявив при этом, что «четыре месяца полной [социальной] защиты» вполне достаточно для того, чтобы беженцы пришли в себя, нашли работу и квартиры.