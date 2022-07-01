В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
47 минут назад

В Европе изменилось отношение к украинским беженцам

Илья Родин

Аналитик Александр Гришин рассказал в статье для издания «Комсомольская правда», что в Европе существенно ухудшилось отношение к беженцам из Украины.

В Европе изменилось отношение к украинским беженцам
Фото: ReutersReuters

Александр Гришин отметил, что в первые месяцы после начала спецоперации, украинцев тепло принимали в европейских странах, им предоставляли различные льготы, пособия, номера в отелях. Но в дальнейшем, из-за некорректного поведения беженцев и по многим другим причинам, отношение к ним ухудшилось.

В частности, уточнил автор, в Болгарии мигрантов переселили из гостиниц в бытовки в «оцепленных лагерях», в Голландии и Бельгии «сдали в приюты», в Германии украинцам планируют выставить счета за ремонт пострадавшего в результате их действий жилья.

Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

По мнению Гришина, польские власти поступили по отношению к украинцам «радикальнее всех». Они прекратили выплаты пособий, заявив при этом, что «четыре месяца полной [социальной] защиты» вполне достаточно для того, чтобы беженцы пришли в себя, нашли работу и квартиры.

Журналист напомнил, что фермерам Польши очень нужны рабочие руки. Они потеряли существенную часть урожая клубники, «на кону судьба урожая польских яблок». Соответственно, Варшаве необходимо спасать свою экономику, она более не может платить пособия тем, кто мог бы получать зарплату за работу на плантациях.

В мире,Александр Гришин,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители