В ЛНР сообщили об освобождении Приволья и Шипиловки

Народная милиция ЛНР и российские военные продолжают освобождать территорию республики от националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

"Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", – рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили два самолета Су-25 в районах Барвенково и Курульки Харьковской области. Также были сбиты 11 беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.