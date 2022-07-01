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3 часа назад

В ЛНР сообщили об освобождении Приволья и Шипиловки

Москва24иещё 9

Народная милиция ЛНР и российские военные продолжают освобождать территорию республики от националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

В ЛНР сообщили об освобождении Приволья и Шипиловки
Фото:  ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

"Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", – рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили два самолета Су-25 в районах Барвенково и Курульки Харьковской области. Также были сбиты 11 беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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