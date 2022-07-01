В ДНР предъявили обвинения еще двум наемникам

Еще двоим британским наемникам предъявили обвинение в Донецкой народной республике. Им вменяют те же статьи, что ранее осужденным иностранцам. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.
В ДАН пояснили, что речь идет о Дилане Хилли и Эндрю Хилле. На данный момент в отношении них в ДНР ведут следствие, уже предъявлены обвинения. Наемникам вменяют те же статьи, что и троим ранее осужденным в республике иностранцам.
Напомним, что 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни в виде расстрела по обвинениям в наемничестве и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя. Их семьи могут подать апелляцию в течение месяца.