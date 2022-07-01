В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
27 минут назад

В ДНР предъявили обвинения еще двум наемникам

Елена Прошина

Еще двоим британским наемникам предъявили обвинение в Донецкой народной республике. Им вменяют те же статьи, что ранее осужденным иностранцам. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

В ДНР предъявили обвинения еще двум наемникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ДАН пояснили, что речь идет о Дилане Хилли и Эндрю Хилле. На данный момент в отношении них в ДНР ведут следствие, уже предъявлены обвинения. Наемникам вменяют те же статьи, что и троим ранее осужденным в республике иностранцам.

Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в районе Лисичанска

Напомним, что 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни в виде расстрела по обвинениям в наемничестве и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя. Их семьи могут подать апелляцию в течение месяца.

В мире,Шон Пиннер,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители