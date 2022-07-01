В ДНР предъявили обвинения еще двум наемникам

Еще двоим британским наемникам предъявили обвинение в Донецкой народной республике. Им вменяют те же статьи, что ранее осужденным иностранцам. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

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В ДАН пояснили, что речь идет о Дилане Хилли и Эндрю Хилле. На данный момент в отношении них в ДНР ведут следствие, уже предъявлены обвинения. Наемникам вменяют те же статьи, что и троим ранее осужденным в республике иностранцам.