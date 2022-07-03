В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
24 минуты назад

В Турции назвали препятствующие вступлению Швеции и Финляндии в НАТО условия

Lenta.ruиещё 5

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал три условия, которые при невыполнении будут препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщает турецкая газета Star.

В Турции назвали препятствующие вступлению Швеции и Финляндии в НАТО условия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для [РабоРабочей партии Курдистана] РПК, движения Гюлена и других террористических объединений, не встанут против терроризма и не будут выполнять требования Турции в конкретных ситуациях, тогда мы не позволим им стать членами НАТО», — заявил Боздаг.

Ранее Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который устанавливал договоренности по усилению борьбы сторон в борьбе с терроризмом, в том числе с РПК, а также по обмену информацией и принятию соглашений по экстрадиции. Теперь Турция надеется на выполнение всех оговоренных условий и готова продолжить процесс.

В июле 2022 года бывший депутат Европарламента, глава партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас выступил за проведение референдума по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

В мире,Война в Сирии ,Учения НАТО,Бекир Боздаг,Рабочая партия Курдистана,Европарламент,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители