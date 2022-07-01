В Запорожской области рассказали о работе АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в Энергодаре находится под защитой российских военных, работают два энергоблока, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Все спокойно, работают два энергоблока. Я напомню, сама АЭС по мощности 6 тыс. мегаватт, понятно, это слишком большая мощность на сегодняшний день без перезапуска всей экономики, поэтому работают два энергоблока», – сказал Рогов в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он уточнил, что ЗАЭС находится под защитой российской армии, «чтобы туда ничего не прилетело». Станция сейчас в рабочем режиме, уровень радиации – в пределах нормы.

Ранее Рогов заявлял, что ЗАЭС рано или поздно будет передана под управление Российской Федерации, процесс будет проходить максимально аккуратно.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что организация работает над созданием условий для отправки на станцию миссии экспертов.

В конце мая гендиректор МАГАТЭ объявлял, что на Запорожской АЭС до февраля находились 30 тыс. килограммов оружейного плутония и 40 тыс. килограммов обогащенного урана, и этих запасов достаточно для производства ядерного оружия. В этой связи, сообщил Гросси, МАГАТЭ хочет отправить на ЗАЭС свою миссию, чтобы убедиться в том, что уран и плутоний «не были использованы в других целях».