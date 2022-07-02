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1 час назад

Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции в НАТО

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Президент США Джо Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно процедуре приема новых стран-участниц, Конгресс должен ратифицировать решение. Американский лидер направил отчет в «определенные комитеты Конгресса».

29 июня НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для России. По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран.

В мире,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,Джозеф Байден,МИД России,НАТО,
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