Польша завершила строительство забора на границе с Белоруссией

Польша закончила строительство забора на границе с Белоруссией, заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский. При этом ограждение, которое соорудили польские власти, не может остановить мигрантов. Его можно легко пересечь, он выглядит ненадежным и сделанным на скорую руку, рассказал «Народным Новостям» источник из правоохранительных структур России.
Забор начали строить 25 января на фоне миграционного кризиса. Длина забора составила 186,25 км. Высота заграждения – 5,5 метра. Сверху забор оснащен колючей проволокой. Стоимость возведения барьера составила порядка $278 млн, включая затраты на установку электронных систем – около $353 млн.
По словам источника из правоохранительных структур России, забор на польско-белорусской границе напоминает секционное ограждение из профильной трубы высотой примерно 4,5 метра с козырьком из спирали армированной колючей ленты в один ярус. Вероятно, имеется противоподкопное усиление.
«Материал забора – профильная труба. Скорее всего, ради экономии средств, выбрали данную конструкцию. Такие секции ставятся быстро на ровную площадку, сильно не надо углубляться в грунт. Так как секции трубчатые, то решается проблема парусности – забор не будет шатать ветром. На такой забор сложно устанавливать датчики обнаружения. Конструкция, например, из профлиста была бы надежнее в плане задержания нарушителя. Например, забор такой же высоты из профлиста потребует углубления в грунт более чем на метр. Да и по гладкой поверхности сильно не поползаешь», — поделился источник.
Уточняется, что колючая лента на заборе установлена с нарушением. При правильной установке она должна нависать в ту сторону, против которой выставляется забор. Необходимо отметить, что любой забор несет функцию не остановки, а задержания человека, чтобы пограничники успели поймать нарушителей.
«Данный забор, при наличии подручных средств: доски, ткань, ветки можно преодолеть в течение минуты. При наличии телескопической лестницы – за 40 секунд. Забрался наверх, накинул одеяло или куртку и перевалился на другую сторону. Также по трубчатому забору можно подняться, перекинув брючный ремень через трубу, либо подняться как по канату. Кроме того, можно отогнуть трубу, и при правильном угле наклона видно не будет, что между трубами большой зазор. Через него можно будет бегать туда и обратно никто и не заметит», — заключил собеседник издания.
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