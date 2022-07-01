Польша завершила строительство забора на границе с Белоруссией

«Данный забор, при наличии подручных средств: доски, ткань, ветки можно преодолеть в течение минуты. При наличии телескопической лестницы – за 40 секунд. Забрался наверх, накинул одеяло или куртку и перевалился на другую сторону. Также по трубчатому забору можно подняться, перекинув брючный ремень через трубу, либо подняться как по канату. Кроме того, можно отогнуть трубу, и при правильном угле наклона видно не будет, что между трубами большой зазор. Через него можно будет бегать туда и обратно никто и не заметит», — заключил собеседник издания.