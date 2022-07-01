В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
11 минут назад

Названо «единственное верное» решение конфликта в Приднестровье

Алиса Селезнёва

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республикой Виталий Игнатьев уверен, что «единственно верным» решением конфликта с Кишиневом является подписание мирного соглашения. Его слова приводит пресс-служба приднестровского лидера.

Названо «единственное верное» решение конфликта в Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство иностранных дел республики провело сегодня расширенное заседание коллегии, в котором принял участие глава региона Вадим Красносельский.

Говоря о переговорном процессе с Кишиневом, министр иностранных дел Виталий Игнатьев назвал 2017-2020 годы периодом нереализованных возможностей и несбывшихся ожиданий, который в итоге закончился стагнацией.

При этом, по его словам, «единственно верным решением остается подписание мирного соглашения».

«По истечении 30 лет Молдова, по сути, не воспользовалась многочисленными возможностями для нахождения разумного компромисса, учитывающего потребности обоих народов и интересы международных партнеров, и исчерпала способы убедить Приднестровье в оправданности своих притязаний в отношении нашей республики», – констатировал министр.

Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году приднестровские власти объявили о полном отделении от Молдавии после начала вооруженного конфликта в республике. Независимость Приднестровья в мире признают только другие частично признанные государства: Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах.

В настоящее время в Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. При этом новый президент Молдавии Майя Санду добивается вывода российских военнослужащих из Приднестровья, а в самой республике заявляют о постоянных провокациях в регионе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители