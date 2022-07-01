Названо «единственное верное» решение конфликта в Приднестровье

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республикой Виталий Игнатьев уверен, что «единственно верным» решением конфликта с Кишиневом является подписание мирного соглашения. Его слова приводит пресс-служба приднестровского лидера.

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Министерство иностранных дел республики провело сегодня расширенное заседание коллегии, в котором принял участие глава региона Вадим Красносельский.

Говоря о переговорном процессе с Кишиневом, министр иностранных дел Виталий Игнатьев назвал 2017-2020 годы периодом нереализованных возможностей и несбывшихся ожиданий, который в итоге закончился стагнацией.

При этом, по его словам, «единственно верным решением остается подписание мирного соглашения».

«По истечении 30 лет Молдова, по сути, не воспользовалась многочисленными возможностями для нахождения разумного компромисса, учитывающего потребности обоих народов и интересы международных партнеров, и исчерпала способы убедить Приднестровье в оправданности своих притязаний в отношении нашей республики», – констатировал министр.

Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году приднестровские власти объявили о полном отделении от Молдавии после начала вооруженного конфликта в республике. Независимость Приднестровья в мире признают только другие частично признанные государства: Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах.