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1 час назад

Тероборона Украины пересела на автобусы с надписью «Дети»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Военнослужащим Луганской территориальной обороны передали автобусы с маркировкой «Дети», сообщил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.

Тероборона Украины пересела на автобусы с надписью «Дети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Луганская тероборона получила 10 новых школьных автобусов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Гайдая, передает РИА Новости.

К сообщению прикреплена фотография автобусов желтого цвета с надписью: «Школьный автобус» на украинском и табличкой «Дети» на лобовом стекле.

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Напонмим, сейчас подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и ВС России сформировали мощный плацдарм на правом берегу реки Северский Донец в районе города Приволье, а подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.

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