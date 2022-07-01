Тероборона Украины пересела на автобусы с надписью «Дети»

К сообщению прикреплена фотография автобусов желтого цвета с надписью: «Школьный автобус» на украинском и табличкой «Дети» на лобовом стекле.

Напонмим, сейчас подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и ВС России сформировали мощный плацдарм на правом берегу реки Северский Донец в районе города Приволье, а подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.