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13 минут назад

Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Газета.Ruиещё 3

Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято по настоянию Украины в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.

Как сообщил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке».

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«Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – передает ТАСС слова Аддара.

О планах подачи заявки на включение борща в составляемый ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.

В мире,Видео,ЮНЕСКО,
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