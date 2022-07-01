Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято по настоянию Украины в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.

Как сообщил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке».

«Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – передает ТАСС слова Аддара.