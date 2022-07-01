Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Японии ждут роста цен из-за нового указа Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому все права «Сахалин энерджи» - оператора проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2» - перейдут специально созданному российскому ООО. Японское агентство Kyodo отмечает, что этот может поставить под угрозу инвестиции двух крупных японских компаний - Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. - в этот проект. Сейчас они владеют 12,5 и десятью процентами акций компании соответственно.

Возможно, японским компаниям придется покинуть проект - у иностранных инвесторов есть месяц на то, чтобы подать заявки для сохранения существующих долей в новой компании, подчеркивает агентство. Если поставки российского СПГ в Японию прекратятся, стране придется закупать топливо на рынке по более высоким ценам. Около девяти процентов импортируемого Японией СПГ поступает из России, почти весь его поставляет «Сахалин-2». Японское правительство подчеркивало необходимость сохранения доли участия в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина, поскольку они «жизненно важны» для стабильных поставок энергоресурсов.

Пентагон обратился к 800 компаниям за оружием для Украины

Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по поставкам и производству инновационного оружия для Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американского министерства обороны.

На этой неделе Пентагон рассчитывает определить, какие предложения можно реализовать в ближайшие недели, а какие могут быть потенциально использованы в будущем. Предложения, в которых заинтересовано Минобороны, сосредоточены вокруг противовоздушной обороны, противотанковых, противопехотных, береговых и беспилотных авиационных систем, а также средств связи. В то же время Пентагон продолжает поставки оружия Киеву на сотни миллионов долларов. Президент Джо Байден ранее сообщил, что США вскоре объявят о новом пакете помощи на сумму 800 миллионов, включающем системы ПВО и наступательные вооружения.

Россияне начали массово оформлять визы в Финляндию

В Финляндии рассказали о серьезном росте количества заявлений на визы от россиян в июне, после объявления об отмене финских ковидных ограничений. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным издания, в Санкт-Петербурге россияне подали больше восьми тысяч заявок на визы за май и июнь. К 28 июня общее число заявлений со всей страны достигло более 57,2 тысячи - это гораздо больше, чем за весь прошлый год. За Петербургом по количеству заявок идут Москва (14 процентов), Петрозаводск (15 процентов) и Мурманск (два процента).

«Макрон пытался вразумить Байдена»

Во время саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон «попытался мягко вразумить» президента США Джо Байдена, который пытается повторить политические ошибки своих предшественников, пишет New York Post.

Накануне поездки Байдена в Саудовскую Аравию с целью добиться увеличения нефтедобычи, Макрон сообщил ему, что саудовцы и другие ведущие производители нефти Персидского залива близки к своим производственным максимумам и поэтому не смогут помочь, даже если бы захотели.

Как отмечает New York Post, в отличие от Байдена, правительство Франции не делает «демагогических нападок» на свои нефтяные компании и недавно объявило о намерении построить атомные электростанции нового поколения.

Эстонцы на стороне России

На саммите НАТО эстонское правительство заявило, что хочет больше войск альянса в своей стране, но среди населения нет единодушия по этому поводу. Съемочная группа датского канала TV2 посетила Нарву - эстонский город на границе с Россией, где 95 процентов населения говорят на русском и многие лояльно относятся к Москве.