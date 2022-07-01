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35 минут назад

Германию возмутила блокада Калининграда со стороны Литвы

Алиса Селезнёва

Правительство Германии недовольно действиями Литвы по ограничению перевозок в Калининград и настаивает на снятии запрета, не желая обострять отношения с Россией. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники пишет издание Spiegel.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС на фоне украинского кризиса. Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. В Кремле пообещали принять ответные меры.

При этом власти Германии не разделяют позицию Литвы и настаивают на том, что блокада Калининграда должна быть снята. В ФРГ исходят из того, что грузы доставляются «из России в Россию».

Также в Берлине считают, что спор с Москвой о транзите может привести к эскалации ситуации и военному столкновению, в ходе которого пострадают расквартированные в Литве немецкие военнослужащие.

По информации Spiegel, Еврокомиссия под давлением Германии намерена в ближайшие дни опубликовать «так называемое разъяснение», в котором будет указано, что Москва может использовать транзитный маршрут в Калининград для всех товаров, но только в тех же объемах, которые ввозились в регион до начала специальной операции на Украине и введения санкций.

Кремль и МИД отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининграда

Эксперты, опрошенные изданием, констатировали, что в Вильнюсе такое решение Еврокомиссии «воспринимают как поражение».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ответные меры России на «хамский» запрет Литвой транзита товаров в Калининградскую область будут жесткими, заверив, что возможностей для ответа достаточно.

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