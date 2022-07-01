Украине озвучили условия вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и украинским президентом Владимиром Зеленским, рассказала, какие именно реформы нужно провести Украине на пути в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 23 июня Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.

При этом ряд европейских политиков предупредил Киев, что никакой ускоренной процедуры для Украины не будет, а для начала переговоров о вхождении страны в ЕС необходимо выполнить ряд условий, включая проведение антикоррупционных и судебных реформ.

По словам главы Еврокомиссии, необходимо, чтобы на Украине руководящие должности заняли достойные люди.

«Вы уже утвердили прекрасную антикоррупционную машину. Но эти институты необходимо усиливать (…) Необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией», - пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Также она обратила внимание на необходимость реформы Конституционного суда, в ходе которой нужно «законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».