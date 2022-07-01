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6 часов назад

Украине озвучили условия вступления в ЕС

Алиса Селезнёва

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и украинским президентом Владимиром Зеленским, рассказала, какие именно реформы нужно провести Украине на пути в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.

Украине озвучили условия вступления в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 23 июня Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.

При этом ряд европейских политиков предупредил Киев, что никакой ускоренной процедуры для Украины не будет, а для начала переговоров о вхождении страны в ЕС необходимо выполнить ряд условий, включая проведение антикоррупционных и судебных реформ.

По словам главы Еврокомиссии, необходимо, чтобы на Украине руководящие должности заняли достойные люди.

«Вы уже утвердили прекрасную антикоррупционную машину. Но эти институты необходимо усиливать (…) Необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией», - пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Также она обратила внимание на необходимость реформы Конституционного суда, в ходе которой нужно «законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».

Глава ЕК коснулась в своем выступлении и борьбы с олигархами на Украине, заметив, что страна нуждается в реализации законов, направленных на это, а также в новом законе о СМИ, соответствующем европейским нормам.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
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