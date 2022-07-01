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6 часов назад

Приклеившие себя к картине Ван Гога активисты попали на видео

Александр Кузьмин

В Великобритании экологические активисты приклеили себя к раме картины Ван Гога. На произошедший в лондонской галерее Курто инцидент обращает внимание Telegram-канал IZ.RU, опубликовавший соответствующие кадры.

В знак протеста против новых нефтяных и газовых проектов двое молодых людей приклеили себя к картине «Персиковые деревья в цвету» известного нидерландского художника XIX века. На записи видно, как они держатся за раму, на их ярко-оранжевых футболках красуется лозунг «Just stop oil», призывающий остановить добычу нефти.

«Луис МакКечни и Эмили Броклбэнк поддерживают группу активистов Just Stop Oil, которая занимается рекламными трюками, чтобы привлечь внимание общественности к изменению климата», – говорится в публикации к видео.

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