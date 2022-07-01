В Великобритании экологические активисты приклеили себя к раме картины Ван Гога. На произошедший в лондонской галерее Курто инцидент обращает внимание Telegram-канал IZ.RU, опубликовавший соответствующие кадры.

В знак протеста против новых нефтяных и газовых проектов двое молодых людей приклеили себя к картине «Персиковые деревья в цвету» известного нидерландского художника XIX века. На записи видно, как они держатся за раму, на их ярко-оранжевых футболках красуется лозунг «Just stop oil», призывающий остановить добычу нефти.