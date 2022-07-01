В Польше остановили выплаты украинским беженцам

С 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Так, 40 злотых (465,6 рублей) перестанут получать и украинские беженцы, которые прибыли в Польшу в конце февраля и уже исчерпали 120-дневный лимит. Украинцы, находящиеся в стране менее 120 дней, продолжат получать финансовую помощь от правительства. Поддержку продолжат получать также инвалиды, беременные женщины, женщины с детьми до года и с тремя и более детьми, передает «Коммерсант».
Также в Польше также отменят бесплатный для украинцев проезд на поездах крупнейшей компании в стране Intercity, а также бесплатный проезд на общественном транспорте в некоторых городах.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.