В Польше остановили выплаты украинским беженцам

С 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.

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Так, 40 злотых (465,6 рублей) перестанут получать и украинские беженцы, которые прибыли в Польшу в конце февраля и уже исчерпали 120-дневный лимит. Украинцы, находящиеся в стране менее 120 дней, продолжат получать финансовую помощь от правительства. Поддержку продолжат получать также инвалиды, беременные женщины, женщины с детьми до года и с тремя и более детьми, передает «Коммерсант».

Также в Польше также отменят бесплатный для украинцев проезд на поездах крупнейшей компании в стране Intercity, а также бесплатный проезд на общественном транспорте в некоторых городах.