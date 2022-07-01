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25 минут назад

Назван переломный момент в переговорах с Турцией по НАТО

Елена Прошина

Переломным моментом во время переговоров с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО стал кофе-брейк, рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

Он назвал успехом подписанное с Турцией соглашение. По словам Хаависто, во время переговоров было много вариантов текста. Министр признался, что даже не ожидал, что этот вопрос решится на саммите в Мадриде, так как оставалось много открытых вопросов.

«Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи», - рассказал министр.

Хаависто подчеркнул, что подписанный документ – это, скорее политическая декларация, чем юридическое соглашение. Главным моментом является укрепление сотрудничества. Финляндия готова получать информацию от турецких властей и сотрудничать в вопросах, связанных с терроризмом. Однако все решения будут приниматься в соответствии с финским законодательством. Он добавил, что в настоящее время в стране нет открытых дел по экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана.

Финляндия построит стену на границе с РФ

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что парламент страны не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности с Анкарой. Так, в соответствии с договоренностями Хельсинки и Стокгольм на своей территории должны зачистить Рабочую партию Курдистана.

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