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50 минут назад

Конкурс на самую уродливую собаку в мире показали на видео

Александр Кузьмин

Конкурс на самую уродливую собаку в мире провели в Калифорнии. Мероприятию уже более полувека. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Посыл конкурса заключается в том, чтобы любители домашних питомцев выбирали не только эстетически красивых животных, но и не очень, уточняет канал. В этом году победителем соревнования среди собак выбрали семнадцатилетнего чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо, которого его владелица забрала год назад из приюта.

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