В США назвали три возможных исхода конфликта на Украине

Существует три сценария завершения украинского кризиса, в зависимости от которых позиции НАТО в Европе могут усилиться или ослабеть. Об этом в интервью The Spectator рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, так как ей просто не оставили другого выбора.

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По мнению Киссинджера, спецоперация России определит дальнейшую роль НАТО в Европе.

«Если Россия останется там, где она есть сейчас, она завоюет 20% территории Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря. Если она останется там, это будет победа. И роль НАТО не будет столь решающей, как считалось ранее», - пояснил политик.

Еще одним возможным сценарием он назвал вытеснение России с территории, которую она приобрела до спецоперации, в том числе и из Крыма. В таком случае, по мнению Киссинджера, может встать вопрос о прямом столкновении с Россией.

«Третий исход, который я набросал в Давосе, и который, по моему мнению, сейчас принял [президент Украины Владимир] Зеленский, заключается в том, что если удастся удержать Россию от каких-либо военных завоеваний и если линия фронта вернется на позицию, с которой началось столкновение, то текущая агрессия будет явно побеждена», - пояснил бывший госсекретарь США.

По его мнению, такое завершение конфликта станет победой НАТО, так как Украина будет воссоздана в том виде, в котором она была до начала военных действий, перевооружена и тесно связана с альянсом или станет его частью. При этом позиции НАТО будут усилены за счет присоединения к блоку Швеции и Финляндии.

«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с США как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», - констатировал он.