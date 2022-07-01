В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Киссинджер назвал три сценария завершения конфликта на Украине

Алиса Селезнёва

Существует три сценария завершения украинского кризиса, в зависимости от которых позиции НАТО в Европе могут усилиться или ослабеть. Об этом в интервью The Spectator рассказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

В США назвали три возможных исхода конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, так как ей просто не оставили другого выбора.

Видео дня

По мнению Киссинджера, спецоперация России определит дальнейшую роль НАТО в Европе.

«Если Россия останется там, где она есть сейчас, она завоюет 20% территории Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря. Если она останется там, это будет победа. И роль НАТО не будет столь решающей, как считалось ранее», - пояснил политик.

Еще одним возможным сценарием он назвал вытеснение России с территории, которую она приобрела до спецоперации, в том числе и из Крыма. В таком случае, по мнению Киссинджера, может встать вопрос о прямом столкновении с Россией.

«Третий исход, который я набросал в Давосе, и который, по моему мнению, сейчас принял [президент Украины Владимир] Зеленский, заключается в том, что если удастся удержать Россию от каких-либо военных завоеваний и если линия фронта вернется на позицию, с которой началось столкновение, то текущая агрессия будет явно побеждена», - пояснил бывший госсекретарь США.

По его мнению, такое завершение конфликта станет победой НАТО, так как Украина будет воссоздана в том виде, в котором она была до начала военных действий, перевооружена и тесно связана с альянсом или станет его частью. При этом позиции НАТО будут усилены за счет присоединения к блоку Швеции и Финляндии.

«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с США как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», - констатировал он.

Ранее Киссинджер призвал прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам на Украине. По его мнению, переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в ближайшее время. В противном случае, возникнет напряженность, преодолеть которую будет нелегко.

В мире,Генри Киссинджер,Владимир Путин,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители