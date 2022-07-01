Украина предложила Западу обменять зерно на оружие

Украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны, сообщили американские СМИ.

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The New York Times сообщает, что украинский депутат и участник переговоров Рустем Умеров заявил, что страна готовится к переговорам в Турции о деблокировании порта Одессы, однако только поставки военно-морских вооружений могут стать эффективной гарантией безопасности.

«Если мы откроем порты, это означает, что северо-запад Черного моря будет для них (России) открыт. <...> И они это знают», – передает ТАСС слова Умерова.