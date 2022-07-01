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1 час назад

Украина предложила Западу обменять зерно на оружие

Деловая газета "Взгляд"

Украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны, сообщили американские СМИ.

Украина предложила Западу обменять зерно на оружие
Фото: ТАССТАСС

The New York Times сообщает, что украинский депутат и участник переговоров Рустем Умеров заявил, что страна готовится к переговорам в Турции о деблокировании порта Одессы, однако только поставки военно-морских вооружений могут стать эффективной гарантией безопасности.

«Если мы откроем порты, это означает, что северо-запад Черного моря будет для них (России) открыт. <...> И они это знают», – передает ТАСС слова Умерова.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.

В мире,Рустем Умеров,Владимир Путин,
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