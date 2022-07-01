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1 час назад

В ДНР введут смертную казнь

Елена Прошина

Донецкая Народная Республика с 1 июля установила новый Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) с положениями о смертной казни, сообщают «Известия» со ссылкой на документ на сайте Народного совета ДНР.

В ДНР введут смертную казнь
Фото: ТАССТАСС

В нем раздел VII и глава 24 УИК посвящены исполнению наказания в виде смертной казни. После вступления приговора суда в законную силу допускается обращение осужденного с ходатайством о помиловании.

«Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач», — сказано в документе о процедуре приведения приговора в исполнение.

Заключительные положения кодекса уточняют, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие с 1 января 2025 года. В отличие от России, в ДНР моратория на смертную казнь нет.

Напомним, Верховный суд ДНР 9 июня приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда.

В мире,Шон Пиннер,
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