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22 минуты назад

Байден перепутал братьев Кличко

Ura.Ru

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде перепутал завершивших карьеру боксеров Виталия и Владимира Кличко. Байден разговаривал с Владимиром, но думал, что это его старший брат — мэр Киева Виталий.

Байден перепутал братьев Кличко
Фото: ReutersReuters

«Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не так. Так было с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот», — сказал Владимир Кличко в интервью немецкому изданию BILD.

Байден часто попадает в неловкие ситуации. Ранее он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом и назвал НАТО «угрозой» для США. На одной из встреч американский лидер выделил страну в особое полушарие Земли. Также Байден по ошибке назвал Украину Ираком, передают «Дни.ру». Во время одного из выступлений президент США перепутал Швецию и Швейцарию, сообщает «Утро.ру».

В мире,Владимир Кличко,Джозеф Байден,НАТО,
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