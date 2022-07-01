Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»

Правительство Японии надеется, что решение РФ сделать оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2" российское ООО не повлияет на ее права и интересы в данном проекте. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

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"В целом, мы считаем, что ущерб правам и интересам нашей страны в отношении природных ресурсов не должен быть нанесен", - сказал он.

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По словам Кихары, в настоящее время японская сторона изучает детали решения и не готова дать ответ касательно своих дальнейших действий.

Ранее в пресс-службах корпораций Mitsui и Mitsubishi ТАСС сообщили, что они также проясняют ситуацию вокруг решения российской стороны.

В обнародованном в четверг указе президента России Владимира Путина говорится, что российское ООО заменит компанию "Сахалин энерджи" в качестве оператора "Сахалина-2". "Газпром Сахалин холдинг" получит в уставном капитале создаваемого общества долю, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале "Сахалин энерджи". В течение месяца другие акционеры "Сахалин энерджи" должны представить в правительство РФ согласие принять доли в создаваемой компании пропорционально долям в прежнем операторе.

Кабинет министров РФ примет решение о передаче доли или об отказе в этом.

Согласно указу, кабмин РФ должен провести финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных участников проекта. По итогам аудита может быть назначена сумма ущерба, выплата которой будет осуществлена с открытого ранее спецсчета на имя акционера.

О проекте

Контрольный пакет (50% плюс 1 акция) в "Сахалин энерджи" принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно. Большая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа (СПГ) поставляется в Японию. В связи с событиями на Украине Shell объявила о выходе из проекта. При этом агентство Bloomberg сообщало, что покупкой доли Shell в проекте интересуются китайские нефтегазовые госкомпании.