Акция против русофобии прошла на юго-западе Франции

Россияне и французы приняли участие в акции "Стоп дискриминации россиян", которая состоялась в городе По на юго-западе Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации "Русофоны Пиренеев" Валентину Шевчук.

"Согласованная с префектурой акция проходила в течение двух часов. На манифестацию пришло больше французов, чем русских", — сказала она.

Безопасность манифестантов обеспечивали полицейские, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов, добавила она. Участники манифестации несли плакаты с надписями "Русофобия — это расизм", "Я француз. Нет русофобии. Нет дезинформации". Они читали стихи Александра Пушкина на русском и французском языках.