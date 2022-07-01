Акция против русофобии прошла на юго-западе Франции

Россияне и французы приняли участие в акции "Стоп дискриминации россиян", которая состоялась в городе По на юго-западе Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации "Русофоны Пиренеев" Валентину Шевчук.
"Согласованная с префектурой акция проходила в течение двух часов. На манифестацию пришло больше французов, чем русских", — сказала она.
Безопасность манифестантов обеспечивали полицейские, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов, добавила она. Участники манифестации несли плакаты с надписями "Русофобия — это расизм", "Я француз. Нет русофобии. Нет дезинформации". Они читали стихи Александра Пушкина на русском и французском языках.
Ранее актриса Чулпан Хаматова, которая последние несколько месяцев проживает в Риге, рассказала об отсутствующей в Латвии русофобии. О своем решении вместе с тремя дочерями покинуть Россию и переехать в Латвию Чулпан Хаматова сообщила 20 марта 2022 года на YouТube-канале своей подруги, журналистки Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой".