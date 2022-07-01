Экс-сотрудник Минобороны ФРГ усомнился в адекватности Зеленского

Бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер считает, что украинский президент Владимир Зеленский «сошел с ума», говорится в издании Nachdenkseiten.
Усомниться в его адекватности заставляет требование к западным странам усилить эскалацию.
Виммер указал на то, что на недавнем саммите Североатлантического альянса украинский президент призвал НАТО «вступить в открытый конфликт с Россией».
«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что „тучи сгущаются“» — говорится в статье.
Экс-сотрудник Минобороны ФРГ считает, что всем «воинствующим державам» стоило бы приложить усилия для достижения консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. Такая возможность была на встрече в Мадриде, но ей никто не воспользовался, отметил Виммер. По его словам, такая ситуация «соответствует западным интересам и планам.
Ранее лидеры США и Германии Джо Байден и Олаф Шольц заявили, что Вашингтон и Берлин едины в вопросе решения украинского конфликта дипломатическим путем. При этом страны продолжают придерживаться единого мнения о необходимости предоставления помощи Украине в сфере безопасности.