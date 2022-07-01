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1 час назад

Экс-сотрудник Минобороны ФРГ усомнился в адекватности Зеленского

Елена Прошина

Бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер считает, что украинский президент Владимир Зеленский «сошел с ума», говорится в издании Nachdenkseiten.

Экс-сотрудник Минобороны ФРГ усомнился в адекватности Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Усомниться в его адекватности заставляет требование к западным странам усилить эскалацию.

Виммер указал на то, что на недавнем саммите Североатлантического альянса украинский президент призвал НАТО «вступить в открытый конфликт с Россией».

«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что „тучи сгущаются“» — говорится в статье.

Экс-сотрудник Минобороны ФРГ считает, что всем «воинствующим державам» стоило бы приложить усилия для достижения консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. Такая возможность была на встрече в Мадриде, но ей никто не воспользовался, отметил Виммер. По его словам, такая ситуация «соответствует западным интересам и планам.

Ранее лидеры США и Германии Джо Байден и Олаф Шольц заявили, что Вашингтон и Берлин едины в вопросе решения украинского конфликта дипломатическим путем. При этом страны продолжают придерживаться единого мнения о необходимости предоставления помощи Украине в сфере безопасности.

Зеленского поймала на лжи полиция Украины

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