В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
3 часа назад

Агентство Bloomberg сообщило о размере госдолга Украины

Вечерняя Москваиещё 4

К 1 сентября нынешнего года Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает в пятницу, 1 июля, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты задолженности.

Раскрыт размер госдолга Украины
Фото: ТАССТАСС

Осведомленные источники рассказали журналистам, что Киев в настоящее время изучает возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования на Украине «близки к тому, чтобы иссякнуть».

— У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учетом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов, — говорится в публикации информагентства.

По одному из вариантов, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. По другому сценарию Киев может использовать замороженные российские активы в качестве залога. Собеседники издания подчеркнули, что правомерность подобной инициативы в настоящее время остается «неясной», пишет РИА Новости.

В начале июня стало известно, что внешний государственный долг России сократился на 2,6 миллиарда долларов с начала года, достигнув показателя около 57 миллиардов 147 миллионов долларов.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители