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21 минуту назад

Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Лидер израильской партии «Еш Атид» Яир Лапид в полночь в пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства, сообщило государственное радио «Кан».

Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля
Фото: ReutersReuters

Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля, он будет занимать этот пост как минимум до досрочных парламентских выборов, назначенных на 1 ноября 2022 года, передает ТАСС.

Накануне израильский парламент во втором и в третьем чтениях высказался за самороспуск.

Коалиция, которую сформировал оппозиционный политик из партии «Еш Атид» Яир Лапид, получила название «блок перемен», она опирается на минимальное парламентское большинство – 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.

В мире,Законопроекты,Яир Лапид,
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