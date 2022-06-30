Посол РФ заявила о возможном разрыве дипотношений России с Болгарией

Из-за массовой высылки российских дипломатов из Болгарии дипломатические отношения Москвы и Софии могут быть разорваны. Об этом в интервью Болгарскому нацтелевидению заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, передает «РИА Новости».

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28 июня премьер-министр республики в отставке Кирил Петков сообщил, что власти страны приняли решение выслать 70 российских дипломатов, «работающих на спецслужбы и использующих дипдеятельность как прикрытие».

По словам Митрофановой, Москва не может оставить данные действия без ответа. Она отметила, что находится сейчас в контакте с Кремлем, который «примет очень решительные меры». Они «даже могут привести к разрыву дипотношений», добавила Митрофанова.