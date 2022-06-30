Посол РФ заявила о возможном разрыве дипотношений России с Болгарией

Из-за массовой высылки российских дипломатов из Болгарии дипломатические отношения Москвы и Софии могут быть разорваны. Об этом в интервью Болгарскому нацтелевидению заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, передает «РИА Новости».
28 июня премьер-министр республики в отставке Кирил Петков сообщил, что власти страны приняли решение выслать 70 российских дипломатов, «работающих на спецслужбы и использующих дипдеятельность как прикрытие».
По словам Митрофановой, Москва не может оставить данные действия без ответа. Она отметила, что находится сейчас в контакте с Кремлем, который «примет очень решительные меры». Они «даже могут привести к разрыву дипотношений», добавила Митрофанова.
Ранее политаналитик Анатолий Цэрану заявил, что Молдавия может объединиться с Румынией с целью ускоренного вступления в Евросоюз. Самостоятельно страна сможет сделать это, по его мнению, только лет через 10-30.