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3 часа назад

Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений России и Болгарии

Елена Прошина

Из-за массовой высылки российских дипломатов из Болгарии дипломатические отношения Москвы и Софии могут быть разорваны. Об этом в интервью Болгарскому нацтелевидению заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, передает «РИА Новости».

Посол РФ заявила о возможном разрыве дипотношений России с Болгарией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 июня премьер-министр республики в отставке Кирил Петков сообщил, что власти страны приняли решение выслать 70 российских дипломатов, «работающих на спецслужбы и использующих дипдеятельность как прикрытие».

По словам Митрофановой, Москва не может оставить данные действия без ответа. Она отметила, что находится сейчас в контакте с Кремлем, который «примет очень решительные меры». Они «даже могут привести к разрыву дипотношений», добавила Митрофанова.

Украина разорвала дипотношения с Сирией

Ранее политаналитик Анатолий Цэрану заявил, что Молдавия может объединиться с Румынией с целью ускоренного вступления в Евросоюз. Самостоятельно страна сможет сделать это, по его мнению, только лет через 10-30.

В мире,Кирил Петков,Элеонора Митрофанова,ЕС,
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