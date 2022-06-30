Пушилин назвал причину снижения числа воюющих в Донбассе наемников

«Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что информация об этом «прослеживается достаточно регулярно».