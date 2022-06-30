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3 часа назад

Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников

Lenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что число иностранных наемников, воюющих в Донбассе, снижается, они пытаются покинуть территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин назвал причину снижения числа воюющих в Донбассе наемников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы республики, «наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооруженные формирования Украины».

«Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что информация об этом «прослеживается достаточно регулярно».

В ДНР спрогнозировали ускорение спецоперации

Ранее Денис Пушилин спрогнозировал, что ход военной спецоперации на Украине ускорится после того, как союзные войска Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) установят контроль над Лисичанском.

В мире,Армия,Денис Пушилин,
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