В ДНР за сутки погибли шесть военнослужащих

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли шесть военнослужащих, заявили в Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло шесть и десять защитников Донецкой Народной Республики получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ВСУ выпустили по Донецку несколько ракет из реактивных систем залпового огня «Ураган». Пострадали два человека.
В период с 24 по 30 июня в ДНР погибли десять человек и получили ранения 42 мирных жителя.