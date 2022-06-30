Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру России Владимиру Путину послание главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, Видодо после переговоров с Путиным рассказал журналистам, что передал ему послание от Зеленского, а также выразил готовность наладить общение между двумя президентами. Детали сообщения главы Украины лидеру России он не раскрыл.
Ранее, 29 июня, президент Индонезии посетил Киев, где лично встретился с Зеленским. Видодо предложил ему передать послание Путину. С визитом в Москву президент Индонезии прибыл 30 июня.