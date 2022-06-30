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30 минут назад

Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Елена Прошина

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру России Владимиру Путину послание главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, Видодо после переговоров с Путиным рассказал журналистам, что передал ему послание от Зеленского, а также выразил готовность наладить общение между двумя президентами. Детали сообщения главы Украины лидеру России он не раскрыл.

Путин рассказал о ходе спецоперации

Ранее, 29 июня, президент Индонезии посетил Киев, где лично встретился с Зеленским. Видодо предложил ему передать послание Путину. С визитом в Москву президент Индонезии прибыл 30 июня.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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