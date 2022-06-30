В ООН призвали США снять санкции с Ирана

"Мы приветствуем шаги Соединенных Штатов в феврале 2022 года по возобновлению исключений в отношении санкций, связанных с ядерными проектами, которые осуществляются в соответствии с принципами нераспространения. Мы вновь призываем Соединенные Штаты снять или приостановить действие санкций с соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также расширить исключения на торговлю нефтью с Ираном", - сказала она.