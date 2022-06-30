Швеция пошла на ультиматум Эрдогана

Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО.

«Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган.

Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства.