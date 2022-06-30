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7 часов назад

Швеция пошла на ультиматум Эрдогана

Ura.Ru

Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО.

Швеция пошла на ультиматум Эрдогана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган.

Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства.

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Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Йенс Столтенберг сообщил, что страны вступят в НАТО 5 июля.

В мире,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,Парламент Турции,НАТО,
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