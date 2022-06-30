Эрдоган: Швеция согласилась передать Турции более 70 членов РПК

Турция получила гарантии по экстрадиции из Швеции членов Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, их больше 70 человек, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Швеция пообещала экстрадицию 73 террористов в Турцию», — сказал государственный лидер на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде, его слова приводит агентство Anadolu.
Эрдоган предупредил, что если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства, турецкий парламент не станет одобрять заявки европейских стран на вступление в НАТО.