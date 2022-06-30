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1 час назад

Эрдоган: Швеция согласилась передать Турции более 70 членов РПК

RT на русскомиещё 8

Турция получила гарантии по экстрадиции из Швеции членов Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, их больше 70 человек, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган: Швеция согласилась передать Турции более 70 членов РПК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Швеция пообещала экстрадицию 73 террористов в Турцию», — сказал государственный лидер на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган предупредил, что если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства, турецкий парламент не станет одобрять заявки европейских стран на вступление в НАТО.

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