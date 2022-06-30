Эрдоган: Швеция согласилась передать Турции более 70 членов РПК

«Швеция пообещала экстрадицию 73 террористов в Турцию», — сказал государственный лидер на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде, его слова приводит агентство Anadolu .

Эрдоган предупредил, что если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства, турецкий парламент не станет одобрять заявки европейских стран на вступление в НАТО.