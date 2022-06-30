В Хельсинки высказались о размещении сил НАТО на территории страны

Размещать силы НАТО на территории Финляндии в настоящее время нет необходимости. Такое мнение высказал в четверг финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"В настоящее время [у Финляндии] нет необходимости в том, чтобы принимать на своей территории силы НАТО", - указал Хаависто, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera. Вместе с тем он заметил, что Хельсинки "поддерживает планы Североатлантического альянса по обеспечению коллективной безопасности".

Как отметил глава МИД, у Финляндии есть общая граница с Россией, "и сейчас там безопасно". Однако, добавил Хаависто, финская сторона "хочет быть готовой к любой чрезвычайной ситуации".

По мнению финского министра иностранных дел, "интерес НАТО к восточным границам стран Балтии объясняется их (стран Балтии - прим. ТАСС) озабоченностью собственной безопасностью".

29 июня лидеры стран НАТО приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса. Как указали участники саммита НАТО в Мадриде, присоединение двух североевропейских государств сделает "НАТО сильнее, а евроатлантический регион - безопаснее". В альянсе также подчеркнули, что безопасность Финляндии и Швеции "имеет первостепенное значение для НАТО".