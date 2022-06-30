В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Глава МИД Финляндии: размещать силы НАТО в стране сейчас нет необходимости

ТАССиещё 6

Размещать силы НАТО на территории Финляндии в настоящее время нет необходимости. Такое мнение высказал в четверг финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В Хельсинки высказались о размещении сил НАТО на территории страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В настоящее время [у Финляндии] нет необходимости в том, чтобы принимать на своей территории силы НАТО", - указал Хаависто, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera. Вместе с тем он заметил, что Хельсинки "поддерживает планы Североатлантического альянса по обеспечению коллективной безопасности".

Как отметил глава МИД, у Финляндии есть общая граница с Россией, "и сейчас там безопасно". Однако, добавил Хаависто, финская сторона "хочет быть готовой к любой чрезвычайной ситуации".

Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

По мнению финского министра иностранных дел, "интерес НАТО к восточным границам стран Балтии объясняется их (стран Балтии - прим. ТАСС) озабоченностью собственной безопасностью".

29 июня лидеры стран НАТО приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса. Как указали участники саммита НАТО в Мадриде, присоединение двух североевропейских государств сделает "НАТО сильнее, а евроатлантический регион - безопаснее". В альянсе также подчеркнули, что безопасность Финляндии и Швеции "имеет первостепенное значение для НАТО".

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах.

В мире,Армия,Пекка Хаависто,Владимир Путин,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители