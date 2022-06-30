Раскрыт размер зарплаты Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц ежемесячно получает 30 тысяч евро (1,65 миллионов рублей). Такие данные приводит газета Bild, передает «РИА Новости».

На втором месте по размеру зарплаты находится вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер. Они ежемесячно получают по 25,5 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). В данную сумму входит жалование и членов правительства, и депутатов бундестага.

В связи с этим министр обороны Кристин Ламбрехт, у которой отсутствует место в парламенте, зарабатывает лишь 20,4 тысяч евро (1,1 миллиона рублей).