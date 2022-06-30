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39 минут назад

Раскрыт размер зарплаты Шольца

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц ежемесячно получает 30 тысяч евро (1,65 миллионов рублей). Такие данные приводит газета Bild, передает «РИА Новости».

На втором месте по размеру зарплаты находится вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер. Они ежемесячно получают по 25,5 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). В данную сумму входит жалование и членов правительства, и депутатов бундестага.

В связи с этим министр обороны Кристин Ламбрехт, у которой отсутствует место в парламенте, зарабатывает лишь 20,4 тысяч евро (1,1 миллиона рублей).

Согласно комментариям под статьей, у читателей Bild эти суммы воодушевления не вызвали. Немцы посчитали чиновников вредителями, которые со сцен говорят одно, а сами набивают свои карманы.

В мире,Видео,Роберт Хабек,Анналена Бербок,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,Бундестаг,
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