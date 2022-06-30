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1 час назад

Макрон потребовал не использовать французское оружие против России

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское оружие на Украине не должно использоваться для атак по территории России. Об этом сообщает Le Parisien.

Макрон потребовал не использовать французское оружие против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Макрон сделал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Макрон подчеркнул, что Франция усилит военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, а также продолжит обучение украинских войск, «но не для нападения, а для защиты их территории».

Он упомянул о дополнительных поставках Украине шести самоходных артиллерийских установок Caesar, а также бронетехники.

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Президент Франции заявил, что НАТО будет поддерживать Украину «столько, сколько это будет необходимо», несмотря на риски.

Также Макрон отметил, что Франция - одна из способных на быстрое и эффективное развертывание стран НАТО. Он подчеркнул, что эту способность не раз проверяли.

Он добавил, что украинский кризис обусловил необходимость укрепить потенциал сдерживания и обороны НАТО, поэтому альянсу нужно научиться производить больше оружия и делать это быстрее.

Ранее Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом», и осудил «все чрезмерные высказывания».

Он отмечал, что в какой-то момент огонь прекратится, президенту Украины придется договариваться с Россией, и европейцы тоже будут за столом переговоров.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,
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