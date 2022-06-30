В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Макрон назвал условия для новых контактов с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Макрон назвал условия для новых контактов с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Французский лидер подчеркнул, что контакты с Путиным всегда проходят с одинаковой интенсивностью. По словам Макрона, он вел переговоры с российским коллегой «прозрачно» и в координации с политическими союзниками, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

«Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать (вести переговоры). Потому что я считаю, что это ответственность Франции», — сказал французский президент.

Макрон добавил, каждый раз, когда появляется возможность решить важные вопросы в короткий срок за счет переговоров, их следует проводить.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с начала текущего года провел уже порядка 140 международных телефонных бесед с лидерами почти 50 стран.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28–30 июня. Накануне альянс принял новую концепцию стратегической безопасности. Россия в ней называется «ключевой и прямой угрозой» альянсу. Из числа партнеров НАТО Москва была исключена.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители