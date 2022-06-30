Макрон назвал условия для новых контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Французский лидер подчеркнул, что контакты с Путиным всегда проходят с одинаковой интенсивностью. По словам Макрона, он вел переговоры с российским коллегой «прозрачно» и в координации с политическими союзниками, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

«Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать (вести переговоры). Потому что я считаю, что это ответственность Франции», — сказал французский президент.

Макрон добавил, каждый раз, когда появляется возможность решить важные вопросы в короткий срок за счет переговоров, их следует проводить.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с начала текущего года провел уже порядка 140 международных телефонных бесед с лидерами почти 50 стран.