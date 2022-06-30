В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Макрон: французское оружие на Украине не должно использоваться для ударов по России

Газета.Ruиещё 2

Франция продолжит поставлять вооружение Украине, если только она не будет применять его для нанесения ударов по России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает ТАСС. "Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию", - сказал Макрон. Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявлял, что Россия не должна победить в украинском конфликте. При этом Макрон выражал надежду на то, что конфликт на Украине завершится до конца 2022 года. Политик заверил, что Франция продолжит помогать Украине оружием, добавив, что вооружения его страны предназначены исключительно для помощи в защите территорий Украины.

Макрон анонсировал усиление помощи НАТО Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители