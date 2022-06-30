Макрон анонсировал усиление помощи НАТО Украине

Франция продолжит поставлять вооружение Украине, если только она не будет применять его для нанесения ударов по России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает ТАСС. "Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию", - сказал Макрон. Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявлял, что Россия не должна победить в украинском конфликте. При этом Макрон выражал надежду на то, что конфликт на Украине завершится до конца 2022 года. Политик заверил, что Франция продолжит помогать Украине оружием, добавив, что вооружения его страны предназначены исключительно для помощи в защите территорий Украины.