Лукашенко предостерег Европу

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа может снова столкнуться с фашизмом, если будет поддерживать украинский национализм. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Знаете, что меня удивляет…Вполне нормальное требование - нет национализму, который перерастает, я вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо», - сказал Лукашенко.
Он добавил, что на Украине «культивируют» национализм, но Европе стоит держаться от этого подальше, в особенности Германии.
«Там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе», - подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если Киев атакует первым. По словам Лукашенко, у украинских властей была «шальная мысль» атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.