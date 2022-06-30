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23 минуты назад

Лукашенко предостерег Европу

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа может снова столкнуться с фашизмом, если будет поддерживать украинский национализм. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко предостерег Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Знаете, что меня удивляет…Вполне нормальное требование - нет национализму, который перерастает, я вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что на Украине «культивируют» национализм, но Европе стоит держаться от этого подальше, в особенности Германии.

«Там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если Киев атакует первым. По словам Лукашенко, у украинских властей была «шальная мысль» атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

В мире,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,МИД России,
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