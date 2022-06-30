Мэр Варшавы рассказал пранкерам о провале Польши в приеме беженцев из Украины

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным под псевдонимами Вован и Лексус, о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. Запись разговора была представлена в рамках нового выпуска авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube, опубликованного в четверг.
Пранкеры от лица киевского мэра Владимира Кличко, попытались выяснить у Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев.
"Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] - для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы", - подтвердил польский чиновник.
"Мы пытаемся справиться с ситуацией. Проблема в том, что нам выделяют деньги, если у нас есть специальный счет. Например, счет за питание людей. Такой счет они оплачивают. Но если нам нужно подготовить город к более длительному периоду, то правительство не предоставляет никакого финансирования. Вот почему мы вынуждены изменить решение о бесплатном общественном транспорте", - пояснил мэр Варшавы.
По его словам, руководство страны перекладывает ответственность на плечи местных управленцев.
При этом в самой Варшаве из-за значительного увеличения населения с притоком украинцев создается дополнительная нагрузка, например, на систему водоснабжения, общественный транспорт. Как указал Тшасковский, на это национальные власти не выделяют денег муниципалитетам. Он добавил, что Польшу ждут еще большие проблемы, если страна столкнется со второй волной беженцев, которых попросту будет негде размещать.
"Об этом мы говорим правительству, об этом мы и говорим Европейскому союзу. У нас все мощности загружены. Поэтому мы и обращаемся за помощью. Потому что наше правительство, Дуда, заявил, что нам не нужен никакой центр приема беженцев. И они выдают поведение польского народа за свой собственный успех. И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет", - сказал варшавский градоначальник.
Тшасковский подчеркнул, что правительство Польши в преддверии парламентских выборов делают невыносимой жизнь мэров, принимая популярные решения во время кризиса.
"Приведу один пример. Они снова снизили налоги в разгар кризиса, что полное безумие. Но они так и поступили. Конечно, это означает, что у меня меньше денег. Таким образом каждый год я буду получать примерно на 200 млн евро меньше. А в связи с кризисом я должен был получать больше. Это чисто внутренняя политика", - сказал он.
Мэр указал на стремительный рост цен, в том числе из-за отказа Польши от российских энергоносителей.
"Это также сказывается на нашем бюджете. В особенности когда дело доходит до общественного транспорта, по нам это очень сильно бьет. Я хотел поднять цены на проездные билеты для всех жителей, чтобы справиться с этим. Но, к сожалению, члены городского совета не согласятся ни на какое повышение цен перед выборами", - добавил чиновник.
Кроме этого, пранкеры от лица Кличко пообещали Тшасковскому оказать поддержку для победы на выборах. Польский мэр принял предложение ненастоящего киевского мэра.