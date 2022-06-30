Мэр Варшавы рассказал пранкерам о провале Польши в приеме беженцев из Украины

"Об этом мы говорим правительству, об этом мы и говорим Европейскому союзу. У нас все мощности загружены. Поэтому мы и обращаемся за помощью. Потому что наше правительство, Дуда, заявил, что нам не нужен никакой центр приема беженцев. И они выдают поведение польского народа за свой собственный успех. И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет", - сказал варшавский градоначальник.