Польша считает, что Основополагающий акт Россия - НАТО перестал существовать, а объявленные на саммите НАТО решения о расширении присутствия альянса на восточном фланге стали тому подтверждением. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на брифинге на полях саммита НАТО.

По его словам, решения США о постоянном присутствии на востоке Европы указывают на то, что "вытекающий из этого документа [акта] способ мышления был радикально преодолен в форме адекватного ответа на развитие событий на востоке", прежде всего, на спецоперацию России на Украине.

"Позиция польского правительства тут однозначна. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, то, возможно, стоит вернуться к этой концепции. Наша позиция такова, что этот акт никак не действует, и тем самым нет смысла его архивировать", - сказал Рау.

Во вторник немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники писала, что Германия и Франция настаивают на том, что Основополагающий акт Россия - НАТО продолжает де-юре существовать. По ее информации, канцлер ФРГ Олаф Шольц притормозил оценку акта Россия - НАТО от 1997 года, который должен был регулировать отношения между альянсом и Москвой после окончания холодной войны. В то время как Восточная Европа настаивает на том, чтобы превратить документ в макулатуру, потому что Россия не выполнила требования после событий в Грузии в 2008 году, Германия и Франция, как пишет издание, хотят придерживаться положений действующего соглашения.

В итоговых документах саммита НАТО в Мадриде и новой Стратегической концепции альянса Основополагающий акт Россия - НАТО никак не упоминается. Однако в новой концепции РФ названа "самой значительной угрозой".