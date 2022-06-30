Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Польские власти завершили строительство забора на границе с Белоруссией, высотой в 5,5 метров. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.
«Заграждение построено в начале лета, как я обещал. Заграждение закончено точно так, как мы обещали», - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что забор необходим, чтобы безопасно защищать польскую границу. Особую актуальность это приобрело в свете нарастающей угрозы голода в странах Африки и на Ближнем Востоке.
«Когда я был на саммите ЕС, премьеры из стран юга Европы подчеркивали растущее миграционное давление из-за волны голода. Мы видим, что напор растет», - сказал премьер.
Напомним, решение о строительстве забора власти Польши приняли в 2021 году. Это было связано с резким увеличением потока мигрантов из стран Ближнего Востока. По мнению ?, Минск ввозил беженцев в страну, чтобы в последствие переправить их в Евросоюз.
Строительство заграждения началось в январе 2022 года. Высота стены составляет 5,5 м, длина 186 км. Она оснащается электроникой: 2,5 тыс. камерами, приборами ночного видения и датчиками. По мере строительства забора число попыток нелегально пересечь границу начало сокращаться.