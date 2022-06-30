Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Польские власти завершили строительство забора на границе с Белоруссией, высотой в 5,5 метров. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

«Заграждение построено в начале лета, как я обещал. Заграждение закончено точно так, как мы обещали», - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что забор необходим, чтобы безопасно защищать польскую границу. Особую актуальность это приобрело в свете нарастающей угрозы голода в странах Африки и на Ближнем Востоке.

«Когда я был на саммите ЕС, премьеры из стран юга Европы подчеркивали растущее миграционное давление из-за волны голода. Мы видим, что напор растет», - сказал премьер.

Напомним, решение о строительстве забора власти Польши приняли в 2021 году. Это было связано с резким увеличением потока мигрантов из стран Ближнего Востока. По мнению ?, Минск ввозил беженцев в страну, чтобы в последствие переправить их в Евросоюз.