Обзор иноСМИ: второе крупное поражение НАТО и разворот Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина - второе крупное поражение НАТО»

Обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти рассказал, что в последние восемь лет он призывал США «не слишком увлекаться» Украиной. Он предупреждал, что Россия в итоге проявит больше политической воли, пойдет на большие риски и смирится с последствиями, чтобы добиться нужного ей результата: «Короче говоря, Украина второстепенна для нас, но слишком дорога им».

За три месяца Россия сделала на Украине то, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения противника, заявил автор. Поставки оружия и военная помощь Украине могут усложнить победу России, но в то же время сделают ее более ценной: Путин сможет заявить, что он победил не только националистов на Украине, но и западные державы. Догерти отметил, что после унижения в Афганистане украинцы станут второй крупной армией, которая финансируется и обучается США и НАТО, потерпевшей поражение за два года.

Как Индия скупает российскую нефть

Индия может иметь дело с Москвой, не опасаясь введения вторичных санкций, так как у Запада нет ресурсов на подобные ограничения, пишет Sasapost. Но это не единственная причина - сейчас российскую нефть продают на 30 процентов дешевле нефти марки Brent, от стоимости которой зависит динамика мировых цен на топливо.

Индия - не европейская страна, она не видит для себя рисков в украинском кризисе и не хочет играть в игру «Накажи Москву», но в ее интересах покупать дешевую российскую нефть. По этим же причинам удвоился и экспорт российского угля в Индию. В 2021 году Индия импортировала из РФ не более 84 тысяч баррелей нефти в сутки, а в июне 2022-го страна покупает в среднем один миллион баррелей российской нефти каждый день.

Германия меняет подход к дипломатии

Внешняя политика Германии всегда была сильно зависима от исторических факторов и всегда брала за основу концепции поддержки европейской интеграции, пишет в своей статье для «Хуаньцю шибао» китайский эксперт по Германии У Хуэйпин. Украинский кризис оказал на дипломатию страны большое влияние и ускорил ее глубокую трансформацию.

По мнению автора, в последние месяцы дипломатическая реакция Германии было относительно медленной. В Берлине всегда были твердо уверены, что европейская безопасность не может быть отделена от России, эта уверенность сохранилась, но к ней добавились новые цели - стать менее зависимыми от России, Китая и США. Внешняя политика Германии все больше расширяет и укрепляет глобальную партнерскую сеть, в особенности партнерство с Индией.

«Гонконг под каблуком у Си»

В ходе своей первой поездки за пределы материкового Китая с начала пандемии глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Гонконг. Визит приурочен к 25-й годовщине возвращения Гонконга под контроль Китая.

Как отмечает CNN, прошла половина из 50 лет, в течение которых Китай обещал обеспечивать Гонконгу «высокую степени автономии» в рамках программы «одна страна, две системы». Визит Си стал «своевременным заявлением о политической победе»: глава КНР заставил Гонконг подчиниться радикальному закону о национальной безопасности после антиправительственных протестов 2019 года. В отличие от своих прошлых визитов в город, теперь Си не нужно беспокоиться о каком-либо публичном выражении несогласия - будь то критические заголовки на первых полосах местных газет, протестные лозунги или массовые митинги на улицах.

Возвращение Нетаньяху и его темпераментные отношения с Байденом

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет объявил об уходе из политики - он не будет принимать участие в следующих общенациональных выборах. По версии Fox News, его решение проложит путь к возвращению многолетнего лидера Биньямина Нетаньяху.