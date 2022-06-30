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2 часа назад

Лукашенко заявил о возможности транзита в Калининград без войн и напряжений

Алиса Селезнёва

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Москвы и Минска достаточно сил, чтобы не допустить блокады Калининграда. Об этом пишет «Белта».

Лукашенко заявил о возможности транзита в Калининград без войн и напряжений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. В Кремле пообещали принять ответные меры.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с запретом транзита в Калининград на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?» - поинтересовался он.

При этом белорусский лидер отметил, что Россия и Белоруссия располагают достаточным количеством сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград.

«Без всяких войн и напряжений. Мы с [президентом России Владимиром] Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы», - заметил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои осведомленные источники сообщило, что европейские чиновники стремятся найти компромисс в вопросе транзита в Калининград, не желая обострения ситуации. Ожидается, что сделка может быть заключена до 10 июля. Среди вариантов рассматривается возобновление движения грузов между РФ и Калининградом, так как они являются собственностью России и не могут считаться международной торговлей, либо внесение российского анклава в список исключений.

В мире,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,ЕС,
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