НАТО следует игнорировать "российскую риторику" об ответных действиях на расширение альянса и поставки оружия Украине и продолжать оказывать военную поддержку Киеву. С таким утверждением выступила в четверг в интервью телеканалу Sky News глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, отвечая на вопрос о том, как Лондон оценивает слова президента РФ Владимира Путина об "ответной реакции" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

"Путин называл красной линией и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и поставки оружия Украине странами Запада, однако это лишь риторика. Нам нужно игнорировать риторику и, наоборот, делать все, что мы можем, чтобы помочь Украине оружием, которое ей необходимо, чтобы выиграть в этой ужасающей войне. Если мы не будем этого делать, угроза европейской безопасности в будущем станет намного сильнее", - утверждала Трасс.

Она также подчеркнула необходимость сохранения санкционного давления на Россию и наращивания оборонных расходов членов НАТО, напомнив, что оборонные бюджеты членов альянса должны составлять как минимум 2% от их ВВП.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах. При этом он подчеркнул, что "членство Финляндии и Швеции в НАТО - это совсем не то, что членство Украины в НАТО, это совершенно разные вещи".